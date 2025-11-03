Calcio a 5 Serie A2 Élite, prima vittoria stagionale del Cln Cus Molise: successo a Canicattì

CANICATTÌ – LABORVETRO CLN CUS MOLISE 5-6 (2-5 primo tempo)

Canicattì: Del Ferraro, Messina, Laurenzana, Calatabiano, Urso, Sanz, Fuschi, Nathan, Vigna, Gonzalez, Corallo, Lo Verme. All. Mittelman.

Laborvetro Cln Cus Molise: Oliveira, Carta, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, De Nisco, Palmegiani, Mantuano, Alvarez, Ferroni. All. Sanginario.

Arbitri: Barillà di Cinisello Balsamo e Loprete di Catanzaro. Crono: Sirna di Acireale.

Marcatori: Del Ferraro, Di Lisio, Fuschi (autorete), Joaozinho, Soto (2), Messina pt; Sanz, Fuschi (2), Soto st.

Note: ammonito Oliveira, Soto, Corallo, Sanz, Palmegiani,

Prima importantissima vittoria stagionale per la Laborvetro Cln Cus Molise che si impone a Canicattì e sale a quattro punti in classifica generale. E’ stata una sfida non semplice quella in terra siciliana, su un campo piccolo, che i ragazzi di Sanginario hanno saputo interpretare nel modo giusto e portare a casa con gli artigli nelle battute finali con pieno merito.

La cronaca – Ci provano subito gli ospiti con un piazzato di Renzo Di Lisio che termina al lato non di molto. Tocca poi a Soto in ripartenza andare al tiro, sfera larga rispetto alla porta difesa da Del Ferraro. Alla prima azione offensiva il Canicattì passa in vantaggio.

E’ Del Ferraro dalla distanza a battere Oliveira. La risposta del Cus Molise arriva subito: rilancio dell’estremo difensore e Ferroni colpisce il palo. Gioia del gol solo rimandata per i molisani che fanno 1-1 poco dopo. Lo schema è lo stesso dell’azione precedente con Oliveira al rinvio e Di Lisio che tocca quel tanto che basta per mettere fuori causa il portiere dei siciliani e trovare il pareggio. Rossoblù ancora pericolosi con Soto che si presenta a tu per tu con Del Ferraro, bravo nella chiusura. Cln Cus Molise avanti nel punteggio quando Oliveira rilancia e Fuschi nel tentativo di anticipare Ferroni deposita alle spalle del suo portiere il pallone dell’1-2.

Il Cln Cus Molise cala il tris con Joaozinho che anticipa Fuschi si invola verso Del Ferraro e dopo una finta deposita in rete.

Laborvetro Cln Cus Molise pericolosa poi su calcio di punizione con Di Lisio che chiama alla deviazione Del Ferraro. I padroni di casa provano ad allentare la pressione con Laurenzana, Oliveira risponde di piede. E’ poi Sanz di tacco a cercare la marcatura ma Oliveira con un guizzo chiude. Sull’altro fronte il Cln Cus Molise continua ad essere spietato in zona gol e si porta sull’1-4 con Soto che recupera palla scambia con Palmegiani e deposita in fondo al sacco. I siciliani hanno una reazione d’orgoglio e accorciano. Tiro dalla distanza di Sanz che Oliveira respinge ma nulla può sul tapin vincente di Giovanni Messina. Canicattì 2 Cln Cus Molise 4.

La girandola di emozioni prosegue e il Cln Cus Molise va ancora a bersaglio. De Nisco controlla bene palla e appoggia a Soto che non perdona e realizza così la sua doppietta personale. Il Canicattì prova a far breccia nella retroguardia avversaria con un calcio di punizione di Sanz che Oliveira disinnesca. Tocca poi a Corallo deviare sotto misura, Oliveira blocca a terra.

Nella ripresa si presenta subito bene la Laborvetro Cln Cus Molise. Punizione di Di Lisio che Del Ferraro mette in angolo. Poco dopo il Canicattì accorcia le distanze con una botta di Sanz dalla distanza. L’ex di turno Nathan sfiora il bersaglio grosso con il palo che gli nega la gioia del gol. Lo stesso numero 11 assiste Urso al centro che però non riesce a concretizzare.

Il Cln Cus Molise non sta a guardare: Soto assist per Di Stefano palla che fa la barba al palo e termina fuori. Serve poi un grande intervento di Del Ferraro sul tiro di Mantuano. L’estremo difensore dei siciliani si ripete anche su De Nisco evitando così la capitolazione. Il Canicattì si rifà prepotentemente sotto: Sanz suggerisce per Fuschi che segna la quarta rete locale. Joaozinho suona la carica per i rossoblù ospiti ma Del Ferraro chiude.

Il Canicattì impatta con Fuschi che tramuta nel 5-5 un calcio di punizione dal limite da lui stesso procurato. Nel finale i padroni di casa si giocano la carta del portiere di movimento e il Cln Cus Molise ne approfitta con Soto che ad 1’11” dalla fine realizza il 5-6 dalla sua metà campo con la porta sguarnita. E’ poi Oliveira a sfiorare la gioia personale sfruttando il power play avversario ma il suo tiro si stampa sul palo. Finisce con la Laborvetro Cln Cus Molise in festa per il primo meritatissimo successo stagionale.

“E’ la vittoria del gruppo – afferma al termine mister Sanginario – basti pensare che ognuno ha gettato il cuore oltre l’ostacolo dando un contributo prezioso alla causa. E’ un successo importantissimo, abbiamo giocato bene e credo che l’affermazione sia meritata”.