Inner Wheel Club di Campobasso e ASD Aps Burraco Molise insieme per un torneo di burraco di beneficenza
Il torneo si svolgerà sabato 17 gennaio 2026 dalle ore 16 in via Campania a Campobasso
Un pomeriggio insieme per una causa speciale. L’Inner Wheel Club di Campobasso, in collaborazione con l’ASD Aps Burraco Molise, è lieta di invitare tutti gli appassionati di Burraco a partecipare al “II Torneo di Burraco”, un evento all’insegna del divertimento e della solidarietà.
Il torneo si svolgerà sabato 17 gennaio secondo il programma che segue: ore 16.00 accreditamento dei partecipanti, ore 16.30 inizio torneo, presso la sede del circolo in via Campania 223, a Campobasso. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto in beneficenza a favore del Service Distrettuale “Aquattromani” con l’intento speciale di offrire vicinanza ai malati oncologici e ai loro familiari.
L’evento è aperto a tutti, principianti ed esperti, e prevede premi per i migliori classificati. Durante il torneo sarà garantita un’atmosfera accogliente e conviviale, con momenti di condivisione e partecipazione.
Quota di iscrizione: € 15,00
Informazioni e prenotazioni: Mariarosaria Diodati: 3292508148 Giuseppina Petta: 3356688549
Partecipare significa condividere un momento gioioso e, allo stesso tempo, contribuire concretamente a una causa importante. Vi aspettiamo numerosi per dimostrare che insieme possiamo trasformare un gioco in un gesto d’amore!