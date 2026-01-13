News dal Molise

Concorso nazionale “I colori della vita”: aperte le iscrizioni per l’edizione 2025/2026

Photo of Redazione Redazione13 Gennaio 2026

Il concorso nazionale “I Colori della Vita”, nato per mantenere viva la memoria del tragico evento del 31 ottobre 2002, in cui persero la vita 27 alunni e la loro insegnante Carmela Ciniglio, raggiunge quest’anno la sua ventunesima edizione. Il tema proposto per questa edizione è: “Costruisci la pace… oltre ogni confine”.

“L’intento – afferma il dirigente scolastico, Filomena Giordano – è quello di sottolineare quanto sia ancora indispensabile lavorare costantemente per la pace dell’intera comunità umana, favorendo percorsi che la promuovano e la sostengano. La pace non è un traguardo scontato: richiede impegno, costanza e responsabilità. Non riguarda solo le istituzioni e i leader mondiali, ma coinvolge ciascuno di noi attraverso le azioni quotidiane nei contesti in cui viviamo. Nella vita di ogni giorno possiamo alimentare la pace con parole gentili, gesti di attenzione, ascolto reciproco, dialogo, rispetto, inclusione, solidarietà e collaborazione; costruendo connessioni e abbattendo le barriere che separano culture, religioni e idee diverse. Ogni anno ricordiamo il tragico evento del sisma del 2002 ponendo l’accento sui valori umani e sulle azioni che tutelano la vita. Anche quest’anno, attraverso questo nuovo tema, vogliamo rilanciare un messaggio positivo fondato sul rispetto della dignità di ogni persona. In quest’ottica – conclude la dirigente – la XXI edizione del concorso “I Colori della Vita”, nel ricordare i 27 bambini e la loro insegnante, desidera rinnovare il valore della cultura della sicurezza e di una memoria attiva capace non solo di ricordare, ma di rielaborare il dolore trasformandolo in impegno e promozione della cultura della vita e della rinascita”.

Al concorso possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). Le sezioni aperte sono: elaborato grafico-artistico, fumetto, poesia, elaborato multimediale, arrangiamento o composizione musicale originale (alcune sezioni sono riservate solo per alcuni ordini, si veda il regolamento). Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 21 marzo 2026.

