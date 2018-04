La Lega Nord esprime soddisfazione per l’elezione di Aida Romagnuolo e Filomena Calenda

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per il risultato raggiunto in Molise dalla Lega, per la prima volta presente nella competizione regionale e che ha confermato il voto delle politiche del 4 marzo 2018. Le condizioni non erano certo delle migliori, con nove liste di coalizione e sedici per la competizione complessiva, ebbene i molisani hanno confermato la loro fiducia a Matteo Salvini che, proprio nell’ultimo mese, ha percorso in largo e in lungo tutta la regione, raccogliendo ovunque consensi incredibili”. A scriverlo è il coordinatore regionale della Lega Nord, Luigi Mazzuto.

“In quattro anni – prosegue Mazzuto – la Lega in Molise ha fatto passi da gigante, e dopo il 2,06% raccolto alle comunali di Isernia nel 2016, è arrivato l’exploit delle politiche e delle regionali, attestandosi a ridosso del 9%. Un lavoro incredibile condotto dai candidati, a cui va tutta la riconoscenza di Matteo Salvini, dei quadri dirigenti e mia personale. Alle due neo elette, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, gli auguri di buon lavoro per il bene comune, e per fare affermare ulteriormente la Lega e i suoi principi in Molise”.