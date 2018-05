Campionati Studenteschi, concluse le fasi regionali

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di sviluppare momenti di approfondimento e di confronto, creando sinergie e favorendo un’alleanza formativa tra la scuola, le istituzioni, la famiglia e le altre agenzie educative, ha sviluppato specifiche attività ludico – sportive per promuovere il calcio e sensibilizzare i giovani ai valori del rispetto, della condivisione ed inclusione. In tale ottica, per l’anno scolastico 2017/18, è stato realizzato il progetto VALORINRETE – Campionati Studenteschi inerente la disciplina del Calcio a 5 e del Calcio a 11.

L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, delle Scuole Secondarie di I e II grado di tutto il territorio nazionale, per la categoria maschile e femminile.

Anche il Settore Giovanile e Scolastico del Molise, guidato da Gianfranco Piano, ha aderito all’iniziativa con una massiccia partecipazione su tutto il territorio, grazie anche al lavoro svolto dalla Delegata all’Attività Scolastica, Teresita Felaco, che ha seguito nei dettagli tutto il progetto. Dopo le fasi d’istituto e quelle provinciali, i raggruppamenti regionali hanno decretato le finaliste delle varie categorie dei Campionati Studenteschi.

Per quanto riguarda la categoria “Allievi/e” calcio a 11 due squadre hanno conquistato il posto per le finali nazionali di Senigallia in programma a settembre: si tratta delle ragazze dell’IIS Pertini di Campobasso che in finale hanno superato l’ Alfano di Termoli e dei ragazzi dell’Istituto Industriale Pilla di Campobasso che hanno battuto il Liceo Scientifico Alfano di Termoli e l’Ist.T. Settore Tecnologico di Campobasso.

Per la categoria “Cadetti/e” calcio a 5 le ragazze l’IC Pallotta di Bojano hanno superato dell’IC Mario Pagano di Campobasso guadagnandosi l’accesso al torneo nazionale “Ragazze in Gioco”, che si svolgerà a Castrocaro Terme dal 31 maggio al 3 giugno 2018.

In campo maschile si sono affrontati cinque istituti: il Pilla di Venafro, Pallotta di Bojano, S. Giovanni Bosco di Isernia, l’Is. Di Montenero di Bisaccia e l’IC Matese e quest’ultimo ha avuto la meglio. La prossima settimana sono previste le finali Allievi/e di calcio a 5 e Cadetti/e misto integrato, alle quali parteciperanno anche i ragazzi con disabilità.