Giunta regionale, l’Acem augura buon lavoro e si dice convinta “di trovare interlocutori diligenti e disponibili ad ascoltare le istanze del mondo imprenditoriale”

L’ACEM (Associazione Costruttori Edili del Molise) formula gli auguri di buon lavoro al Presidente ed agli assessori della nuova Giunta Regionale, nella convinzione che l’intero territorio molisano sarà degnamente ed attentamente rappresentato nell’impegno politico ed istituzionale del nuovo esecutivo, auspicando altresì che il suo futuro operato possa essere d’ausilio alla cittadinanza tutta ed allo sviluppo dell’economia locale.

In particolare, l’Associazione si dichiara convinta che nelle persone dei singoli assessori oltre che del Presidente, incontrerà degli interlocutori diligenti e disponibili ad ascoltare le istanze del mondo imprenditoriale ed attenti alle problematiche del settore e della società, in quanto per l’Associazione l’impresa è al centro della propria mission.