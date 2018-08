Serie D, colpo dell’Olympia Agnonese: arriva l’attaccante Lamin Jawo

L’Olympia Agnonese sistema anche il reparto offensivo. Il club granata ufficializza la firma dell’attaccante Lamin Jawo. Nato in Gambia ventitre anni fa, Lamin Jawo vanta esperienze in serie B con il Carpi, in serie C con Siena e Feralpisalò, in quarta serie con Vado e Sanremese. Per averlo i molisani hanno battuto l’agguerrita concorrenza di numerose società anche di categoria superiore.

Dotato di una struttura fisica imponente (è alto 195 centimetri), Lamin Jawo sta svolgendo il ritiro pre campionato agli ordini del tecnico Antonio Mecomonaco.

“La firma di Lamin è un tassello fondamentale al completamento dell’organico – commenta il presidente Marco Colaizzo – Non nascondo che per averlo abbiamo dovuto sudare le proverbiali sette camice vista la concorrenza che voleva strapparcelo dalle mani e che dimostra, se ce ne fosse bisogno, le qualità tecniche e umane del ragazzo. E’ questo l’ennesimo sacrificio in fase di calcio mercato centrato dalla dirigenza. Inutile dire – conclude Colaizzo – che crediamo ciecamente nelle potenzialità e soprattutto nei gol di un centravanti che da troppo tempo mancava all’Olympia”.