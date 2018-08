Tantissimi i giovani arrivati a Petrella Tifernina per il festival ‘Gioia Piena’

Terza edizione del Festival dei Giovani “Gioia Piena” a Petrella Tifernina, partita il 20 agosto e che terminerà 26 agosto 2018.

Tantissimi i giovani giunti da ogni parte d’Italia, impegnati per l’intera giornata in workshop, condivisioni, spettacoli, testimonianze ed evangelizzazione.

Il Festival nasce dall’idea di Don Donato Colacicco, prete della comunità Nuovi Orizzonti, ispirata al festival dei giovani di Medjugorje, ed è patrocinata da Nuovi Orizzonti, dalla Diocesi di Campobasso-Bojano, dalla Parrocchia e dal Comune di Petrella Tifernina.

Anche quest’anno sono coinvolti ospiti importanti: per la realizzazione dei murales l’artista e premio Petruzzelli, Massimo Nardi, per il workshop di giornalismo il giornalista ex direttore di Rai2 ed ex vicedirettore del TG1, Roberto Milone, e poi la soprano di fama internazionale, Arianna Donadelli e il giovane cantautore molisano Gioele Di Tommaso.

Domenica 26 la giornata conclusiva, con la messa in piazza Umberto I celebrata dal Vescono Monsignor Grancarlo Maria Bregrantini e, in serata, lo spettacolo ispirato alla Divina Commedia e l’esibizione del gruppo musicale di evangelizzazione di Petrella Tifernina, Luce nelle Note.