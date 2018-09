Trofeo Torball Cup Molise, a Vinchiaturo una giornata dedicata alla ‘palestra delle pari opportunità’

Al Palasport del Comune di Vinchiaturo, sabato 22 settembre 2018, è in programma la terza edizione del quadrangolare di torball “Trofeo Torball Cup Molise”, a cura dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio regionale del Molise e dell’ASD Olimpic Paideia Sporting, con il patrocinio del Comune di Vinchiaturo, della Regione Molise, d​e​l Comitato italiano Paralimpico Molise, d​e​lla Fispic- Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi, del Coni e d​ell’I.Ri.Fo.R. – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Molise.

Ospite dell’evento l’atleta paralimpico Carlo Loreti, campione mondiale di barca a vela, che interverrà portando a testimonianza il proprio percorso di vita durante i lavori del seminario “Sport per tutti: la palestra delle pari opportunità” in programma al Palasport, nella mattina di sabato 22 alla presenza degli studenti della scuola media inferiore di Vinchiaturo.

Il torneo avrà inizio alle ore 15. A contendersi il trofeo saranno le squadre di Ascoli Piceno, L’Aquila, Teramo e la squadra molisana “I Guerrieri della Luce”.

“Il nostro ringraziamento – affermano dall’organizzazione – va al Dirigente Scolastico, Nazzareno Miele, al sindaco Luigi Valente, agli assessori De Blasio e Paiano, per aver collaborato attivamente nell’organizzazione dell’evento che vuole essere l’occasione per fornire un’esperienza di divertimento e di socializzazione oltre che per gli atleti ed i nostri soci, anche per i giovani che si avvicinano allo sport”.

Il programma della giornata

Ore 11,00 – Saluto delle autorità

– Saluto delle autorità Ore 11,10 – Dimostrazione della disciplina del Torball a cura della squadra molisana “I Guerrieri della Luce”

Ore 11,30 – Seminario “ Sport per tutti: la palestra delle pari opportunità” con la partecipazione dell’atleta paralimpico Carlo Loreti, campione mondiale di barca a vela