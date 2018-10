Corecom, l’Assostampa sulle nomine: “Un Molise perdente”

“La politica molisana non riesce a superare le vecchie logiche per individuare i propri rappresentanti negli organismi e nelle aziende partecipate, perpetrando metodi ripugnanti, dannosi e non in linea con i tempi”. L’Assostampa Molise protesta per la decisione della Regione Molise di non prevedere giornalisti tra i membri del Corecom.

“Abbiamo condotto – prosegue la nota – l’ennesima battaglia per far comprendere l’opportunità di avere, tra i Commissari Co.Re.Com., tecnici del settore (docenti universitari, giornalisti, operatori della comunicazione), anche per dare un forte segnale, sebbene indiretto, all’editoria locale in crisi profonda. Invece, i partiti hanno preferito applicare altri criteri, ad eccezione del Movimento 5 Stelle, che ha accolto la nostra proposta. E’ questo il Molise perdente dal quale, anche cambiando l’ordine dei “fattori”, non riusciamo ad affrancarci”.