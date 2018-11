Fermata dell’autobus Campobasso-Roma ad Anagnina, Romagnuolo (Lega): “Con l’assessore Niro pronti alle barricate”

“Ormai ci trattano peggio di una colonia africana. Al Molise danno solo briciole ed inoltre stanno facendo di tutto per toglierci anche la dignità, cosa questa per noi irrinunciabile, perché io lotterò sempre per difendere il nostro Molise e i molisani. La decisione del Comune di Roma di trasferire alla stazione Anagnina il Terminal bus ubicato attualmente nei pressi della più funzionale e fruibile stazione Tiburtina, andrebbe ancora una volta a penalizzare pesantemente i cittadini molisani e, nello specifico, coloro che intendono o debbano necessariamente avvalersi della mobilità collettiva per trasferimenti verso la capitale, imputabili a motivi di studio, di lavoro o per esigenze sanitarie”. Lo sostiene il consigliere regionale, Aida Romagnuolo, che richiama l’attenzione della politica molisana, a partire dai parlamentari, oggi silenti contrariamente ai colleghi abruzzesi, sulla questione venutasi ad aprire.

“Credo – sottolinea la consigliera – non si possa ignorare che un simile provvedimento – dal quale peraltro non si evince con chiarezza se sia definitivo o temporaneo (ed eventualmente per quanto tempo) – andrà inevitabilmente a peggiorare le condizioni di migliaia di pendolari. Senza dimenticare, la carenza delle infrastrutture ferroviarie e la vetustà dei treni destinati alla nostra Regione tra i più vecchi d’Italia e che determinano tempi di percorrenza che sono francamente antistorici. Sono pronta ad appoggiare l’assessore Niro su qualunque iniziativa si intenda prendere, anche a fare le barricate, pur di salvaguardare i cittadini molisani. E’ davvero intollerabile – chiude Aida Romagnuolo – che si possa decidere addirittura di peggiorare le condizioni della sola modalità che ad oggi consente di raggiungere la capitale in tempi accettabili”.