Cavedagna nuovo coordinatore nazionale Forza Italia Giovani, gli auguri di Alessandro Patriciello

“I miei migliori auguri di buon lavoro a Stefano Cavedagna, nuovo coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani. La sua grande affermazione durante l’ultimo congresso di Roma è il frutto non solo della stima e dell’affetto di tutto il movimento giovanile forzista, ma soprattutto delle grandi doti umane e politiche dimostrate nel corso della sua lunga ed appassionata militanza. Sono sicuro che Stefano saprà dare quella spinta riformatrice indispensabile per ritornare a riaffermarci in quei territori dove è necessario recuperare il consenso, ma soprattutto l’entusiasmo, di un tempo”. Commenta con queste parole Alessandro Patriciello, coordinatore molisano di Forza Italia Giovani, l’ascesa di Stefano Cavedagna alla guida del coordinamento nazionale dei giovani forzisti.