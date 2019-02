“Comunicare…Teatrando”: l’Associazione Talenti e Artisti Molisani dà il via ai corsi teatrali dialettali per gli studenti

L‘Associazione Talenti e Artisti Molisani, dopo il successo ottenuto la sera del 6 dicembre 2018 con la messa in scena della commedia teatrale in dialetto campobassano “E Te vire che Natale”, nella location del Teatro Savoia, che verrà replicato, a grande richiesta, il prossimo 16 febbraio 2019 presso l’Auditorium della chiesa San Pietro di Campobasso, ha inteso dar seguito ad un progetto collegato proprio all’iniziativa teatrale.

“Avevo dichiarato – afferma il Presidente Falcione in una nota – che grazie al ricavato dello spettacolo, avremmo cercato di veicolare il dialetto campobassano nelle scuole della città scegliendo due Istituti Superiori, nei quali organizzare dei corsi teatrali dialettali e avvicinare i giovani al teatro. Sono sempre stato convinto che il dialetto sia un grande contenitore culturale che deve essere consegnato alle future generazioni, per la conservazione delle tradizioni culturali della nostra città; a questo abbiamo inteso coniugare la vocazione dei nostri attori amatoriali, che si dilettano nelle varie commedie teatrali sotto l’attenta regia di Paola Mariano, ottenendo, dal risultato di questo mix di idee, l’organizzazione di un progetto dal titolo “Comunicare….Teatrando”, che sono certo rappresenterà il modo giusto per avvicinare le nuove generazioni al teatro dialettale. Il progetto è stato presentato all’Istituto Pertini di Campobasso, evidenziando che l’iniziativa ha come scopo principale quello di coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di una commedia dialettale, vivendola in prima persona e recitando in dialetto campobassano, con passione e divertimento”.

“Voglio ringraziare – sottolinea il Presidente Michele Falcione – il Dirigente scolastico dell’Istituto, il prof. Umberto di Lallo, per la disponibilità e cortesia mostrata nell’accettare la nostra idea nell’ottica di una apertura totale a tali iniziative, che sicuramente porteranno un valore aggiunto agli studenti coinvolti nel progetto, diventando i veri protagonisti dell’iniziativa”.

“Le lezioni sul palcoscenico” inizieranno il 9 febbraio 2019 con alcuni attori amatoriali dell’Associazione, che fungeranno da “Tutor” per i ragazzi; le stesse termineranno alla metà di maggio, quando gli studenti si cimenteranno, esibendosi come veri attori amatoriali cercando di dimostrare quanto appreso nei mesi precedenti.

Nel mese di settembre toccherà al liceo Scientifico di Campobasso, intraprendere lo stesso “cammino artistico” con il coinvolgimento di altri numerosi studenti.

“L’Associazione Talenti e Artisti Molisani – conclude Falcione – può ritenersi ancora una volta soddisfatta per quanto pensato e organizzato, con la convinzione che solo credendo fermamente nelle varie attività associative organizzate, è possibile avere positivi riscontri e consensi”.