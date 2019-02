Calcio a 5 serie B, la Chaminade Campobasso impegnata a Monticelli sul campo della Futsal ASKL

Il PalaSport di Monticelli, frazione di Ascoli Piceno, vedrà scendere in campo Futsal ASKL – Chaminade Campobasso, fischio d’inizio alle 16.

Dopo due settimane senza gare ufficiali si torna a fare sul serio, il capitano dei rossoblù Oriente: “Arriviamo alla trasferta di Ascoli preparati fisicamente e carichi sotto il punto di vista mentale. Non veniamo da un periodo estremamente positivo, dopo due pareggi e la sconfitta di Ancona”.

Anche la formazione marchigiana ha tutte le intenzioni di invertite la rotta, tre gare in questo 2019 e altrettante sconfitte. “In questo girone la classifica non conta, si può perdere con l’ultima e vincere con la prima. Ma andremo ad Ascoli solo per conquistare i tre punti”, suona la carica il capitano della Chaminade. Entrambe le formazioni dovranno fare i contri con delle assenze: molisani senza Nauzet, marchigiani orfani di Balzano e Galanti, tutti in tribuna per squalifica. Mister Di Cuia potrà contare sulla nuova boa Sanches.

La classifica del raggruppamento D non spegne le ambizioni della Chaminade Campobasso, solo un punto di svantaggio dalla griglia playoff, meno sei dal secondo posto; oggi il primato dista undici lunghezze. Il calendario ha programmato per i prossimi quattro turni sfide sulla carta alla portata dei rossoblù: Futsal ASKL, Vis Gubbio, Corinaldo e Gadtch, avversarie che in classica sono tutte alle spalle dei molisani.

Una mini serie che si apre ad Ascoli, Chaminade in campo solo per il successo e per lanciare un messaggio alle avversarie che la precedono in graduatoria.