Lavoratori forestali, le Organizzazioni Sindacali chiedono un incontro al Presidente Toma

Le organizzazioni sindacali FAI-CISL Abruzzo Molise, FLAI-CGIL Molise e UILA-IUL Molise, in seguito alla richiesta di incontro del 31 gennaio 2019 e del successivo sollecito del 7 febbraio 2019, non avendo ricevuto alcun riscontro, con una nota inoltrata al Presidente della Regione Donato Toma, all’Assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere e all’ARSARP GAM, sollecitando in tempi brevi un incontro tra le parti al fine di entrare nel merito delle questioni attinenti al settore forestale ed, in particolare, alla ripresa dell’attività dei cantieri forestali in tempi brevi, alla garanzia delle 151 giornate lavorative, nonché alla certezza delle risorse destinate all’incendio boschivo.

“In assenza di immediato riscontro – si legge nella nota – comunichiamo che in occasione del prossimo Consiglio Regionale sarà attivato un presidio di protesta dei lavoratori forestali nei pressi del Consiglio Regionale

in Via IV Novembre–Campobasso”.