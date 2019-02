Associazione Talenti e Artisti Molisani, nuovo successo per lo spettacolo “…E te vire che Natale”

E’ andata in scena sabato scorso, 16 febbraio 2019, presso l’Auditorium della Chiesa San Pietro di Campobasso, la replica dello spettacolo teatrale “….E te vire che Natale” realizzato dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani.

Dopo il primo sold out dello scorso 6 Dicembre 2018 presso il Teatro Savoia, anche la replica ha registrato il tutto esaurito e sono state diverse le persone che non hanno potuto assistere allo spettacolo, per mancanza di biglietti che sono andati letteralmente a ruba.

“L’idea di portare in scena una replica – come spiega lo stesso Presidente dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani Michele Falcione – era nata in primis dalla volontà di donare alla Parrocchia un proiettore per le attività ricreative pomeridiane dei ragazzi, visto che un proiettore fu trafugato all’interno della chiesa nello scorso mese di luglio; poi, per permettere a tutti coloro che non avevano avuto modo di assistere al primo spettacolo, di trascorrere una nuova serata divertente all’insegna della beneficenza; missione compiuta, visto che tra qualche giorno un proiettore di ultima generazione verrà consegnato nella mani del Parroco Don Gioacchino, che sicuramente lo utilizzerà per gli appuntamenti socio-ricreativi della Parrocchia. Mi sento di ringraziare tutta la compagnia Teatrale dell’Associazione che si è esibita in maniera impeccabile dopo mesi di prove sacrificando il proprio tempo libero; tutti i collaboratori che si sono adoperati per il montaggio delle scenografie e chi ha brillantemente presentato la serata”.

Presente alla serata il Sindaco di Campobasso Antonio Battista, che ha elogiato l’iniziativa complimentandosi con chi impiega il proprio tempo libero per fare beneficenza, veicolando nel contempo il dialetto teatrale campobassano; sono giunti all’Associazione anche i complimenti del Parroco della Chiesa Don Gioacchino che a nome dell’intera comunità ha ringraziato il Presidente Falcione e tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere l’obiettivo prefissato.

La consegna del proiettore avverrà tra qualche settimana, alla presenza proprio del Parroco e di tutti gli artisti protagonisti della commedia.

Lo spettacolo è stato più volte inframezzato dagli applausi del pubblico, che ha gradito le esibizioni degli artisti che con le loro battute e la loro mimica, hanno reso la serata davvero gradevole.

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani è nuovamente a lavoro per la realizzazione di altri progetti, che daranno la possibilità ai numerosi talenti presenti sul territorio, di esibirsi in prestigiose location, con iniziative che non possono che avvicinare la gente alla cultura.