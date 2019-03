“8 marzo tra celebrazioni retoriche e impegno attivo”, il messaggio di Lorenzo Coia

“Questo 8 Marzo vediamo troppo spesso celebrazioni intrise di retorica sul ruolo della donna nella società, sulle discriminazioni, sul femminicidio, sulle politiche insufficienti per le pari opportunità. Per carità, occorrono anche quelle per ricordare che il problema della discriminazione di genere esiste, contro ogni tentativo di negazionismo, ma occorre agire di conseguenza.

La tanto vituperata Europa, che si dice della Finanza e non della vicinanza, che sarebbe più vicina alle banche che ai cittadini, in questi anni ha profuso enormi energie per le politiche di contrasto alle discriminazione di genere, per eliminare o ridurre gli squilibri tra uomo e donna in politica, nel mondo del lavoro, nella società, per arginare il femminicidio. Noi istituzioni facciamo sempre troppo poco e lo dobbiamo dichiarare.

La Provincia di Isernia ha recentemente rinnovato le nomine delle consigliere di parità, siamo in attesa della conferma ministeriale.

La dott. Giuditta Lembo ha avuto la nomina effettiva e la dott. Carmela Basile quella di consigliera supplente. Purtroppo le difficoltà finanziarie dell’Ente limitano l’esercizio effettivo e a titolo gratuito della funzione, penalizzano l’effettivo esercizio dei consiglieri, ma, ne siamo certi , le professionalità delle designate in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, colmerà la carenza di risorse economiche.

Il 24 marzo 2019 si rinnoverà il Consiglio Provinciale di Isernia, un esercito di 600 amministratori locali eleggerà i 10 consiglieri che per i prossimi 2 anni gestiranno questo Ente. L’obbligo della parità di genere, nelle liste dei candidati, ha portato ad una percentuale del 47%, 8 donne su 17 candidati nelle liste.

Una concreta risposta alla rappresentanza di genere, ci si aspetta una altrettanta concreta elezione delle stesse candidate in Consiglio. Buon 8 marzo 2019″.