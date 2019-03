Oltre la memoria, l’amore: Michela Marzano ospite di “Ti racconto un libro 2019”

Il passato, i legami familiari, la memoria, ma anche la cura degli altri. Sono tanti i percorsi che Michela Marzano disegna in Idda, un appassionato romanzo sull’identità e la potenza carsica delle relazioni protagonista del prossimo incontro di Ti racconto un libro 2019, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione – promosso e sostenuto dal Comune di Campobasso e realizzato dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso.

La filosofa italiana trapiantata a Parigi ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che, pur appartenendo a mondi diversi e lontani, trovano inaspettatamente l’una nell’altra ciò che avevano perduto.

Alessandra è una biologa che insegna nella capitale francese, dove abita con Pierre. Da anni non va nel Salento, il luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando Annie, l’anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione. Chi siamo quando pezzi interi della nostra vita scivolano via? Che cosa resta di noi? Svuotando la casa della suocera, che deve essere messa in vendita, Alessandra entra nell’universo di questa stenodattilografa degli anni Quaranta, e pian piano ne riscostruisce la quotidianità, come fosse l’unico modo per sapere chi era, adesso che smarrendosi Annie sembra essere diventata un’altra. Nel rapporto con lei, ogni giorno più intimo, Alessandra si sente dopo tanto tempo di nuovo figlia, e d’improvviso riaffiorano le parole dell’infanzia e i ricordi che aveva soffocato. È grazie a Idda, ad Annie, che ora può affrontarli, tornando là dove tutto è cominciato. Bisogna attraversare le macerie, recuperare la propria storia, per scoprire che l’amore sopravvive all’oblio.

L’autrice, che dialogherà con Mino Dentizzi, incontrerà il pubblico mercoledì 13 marzo alle ore 18.30 nel Circolo sannitico di Campobasso.

Il prossimo appuntamento con Ti racconto un libro è in programma lunedì 18 marzo, alle ore 18.30 nel Circolo sannitico di Campobasso, con la scrittrice palermitana Evelina Santangelo che con il suo Da un altro mondo firma un romanzo unico, feroce e contemporaneo, in cui i destini dei vivi e dei morti s’incrociano senza rumore.