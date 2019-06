Compartimento della Polizia ferroviaria per Puglia, Basilicata e Molise: avvicendamento al vertice

Il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Dr.ssa Emma Ivagnes, da oggi è il nuovo Dirigente del Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise. Sostituisce il Dr. Paolo Sirna, trasferito a Foggia.

La carriera In Polizia dal 1988, la Dr.ssa Emma Ivagnes vanta una lunga permanenza a Milano,14 anni, nel corso dei quali ha ricoperto gli incarichi nell’ambito della Divisione del Personale della Questura, di Vice Dirigente del Commissariato Garibaldi – Venezia, di Dirigente del Commissariato Città Studi, nonché Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano. Poi altri 14 anni nella città natale, Lecce, dove il 1°settembre 2003 ha iniziato con un incarico presso la Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, poi Dirigente della locale Squadra Mobile, quindi, a seguito di promozione alla qualifica superiore, Dirigente della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, affiancando all’impegno delle funzioni d’ufficio la responsabilità di numerosi e complessi servizi di Ordine Pubblico, nonché l’incarico di componente effettivo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Lecce. Dal 5 febbraio 2018, ha diretto il Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Calabria.