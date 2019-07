Italia in Comune prosegue l’azione di ascolto dei bisogni di Campobasso con un osservatorio civico

La sezione di Campobasso di ‘Italia in Comune’, “nonostante i buoni risultati elettorali dei propri candidati non è riuscita ad avere nessuna rappresentanza all’interno del Consiglio Comunale, intende proseguire nell’azione di ascolto dei bisogni della città e avviare un’attività di attenta verifica dell’azione amministrativa della giunta Gravina e di stimolo ai consiglieri dell’opposizione”. Si apprende da una nota stampa a firma dell’ex consigliere comunale Pino Libertucci, rappresentante territoriale di ‘Italia in Comune’.

“La sezione – prosegue la nota – seguirà con attenzione l’attività amministrativa, partecipando, ove possibile, ai Consigli Comunali e se necessariointervenendo attraverso mezzi di comunicazioni per esprimere levalutazioni politiche sull’operato dell’amministrazione e delle opposizioni”.

“E’ giusto evidenziare che siamo fuori dal Consiglio Comunale per la debolezza della coalizione – incalza Pino Libertucci – Tale risultato è da imputare in particolar modo al PD che ha presentato una lista incompleta ottenendo solo il 16% e alla debolezza del candidato Sindaco, del centro sinistra, che non è riuscito minimamente ad intercettare il pur consistente voto disgiunto sul candidato del Centro Destra ed è stato oggetto di voto disgiunto da parte della propria coalizione. Inoltre evidenziamo che per forte senso di responsabilità e per non consegnare il capoluogo agli avversari, la Sezione di Italia in Comune di Campobasso ha rinunciato ad una lista autonoma. Nasce oggi l’osservatorio civico per la partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica della città di Campobasso”.