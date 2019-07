Nuoto, gli esordienti dell’H2O Sport sul podio dei campionati regionali

Al campionato regionale Esordienti che si è svolto a Bari l’H 2 O Sport di Massimo Tucci mette in mostra i suoi atleti che stampano tempi di grande rilevanza confermando, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la grande condizione acquisita mostrando enormi progressi tecnici e cronometrici in tutte le specialità. Vediamo nel dettaglio come è andata.

Esordienti A – In campo femminile dominio dell’H 2 O Sport. Sofia Rossano è prima nei 100 farfalla (1’13”62) e nei 200 farfalla (2’49”11) e centra l’argento nei 100 stile libero (1’8”22) e nei 200 stile (2’31”10). Melania Pietropaolo fa incetta di ori vincendo con riscontri cronometrici di grande valore i 100 dorso chiusi in 1’14”50, i 200 dorso con il tempo di 2’37”45, i 400 stile libero (5’01”06) e gli 800 stile con il crono di 10’20”45, L’atleta completa la sua giornata magica con il primo posto nei 200 misti con il crono di 2’40”77. Soddisfazioni per la società biancorossa arrivano anche grazie a Federica Santoro seconda nei 100 rana (1’24”37), nei 200 rana (3’04”35) e nei 400 misti con 6’00”02, oltre al bronzo centrato nei 100 farfalla con 1’22”07 e nei 200 misti con il crono di 2’50”84. Consensi strappa Lucrezia Giorgi, terza negli 800 stile con 11’12”58 così come Benedetta Scutti, bronzo nei 100 rana (1’30”61) e Sofia Pulla, terza nei 200 rana (3’12”12). Applausi arrivano anche per le staffette con la 4×100 stile libero che centra l’argento grazie a Giorgi, Rossano, Pietropaolo e Santoro (4’40”74) e la 4×100 mista seconda con gli stessi atleti che coprono la distanza in 5’04”51.

In campo maschile Gabriele De Gregorio è d’oro nei 100 stile libero con 1’03”82, nei 200 stile libero (2’19”59), nei 400 stile (4’55”16) nei 400 misti (5’31”90). A queste medaglie va aggiunto il secondo posto sui 200 misti (2’39”73). Giacomo Trofino sale sul gradino più alto del podio nei 1500 metri con il tempo di 19’23”33 e chiude al terzo posto i 400 stile (5’01”51). Bronzo per Jordan Coco nei 100 dorso (1’17”78). Tripletta H 2 O Sport nei 200 rana con Alessandro D’Onofrio con 3’07”77, Antony Mascilongo argento con 3’08”10 e Luca Saraceni bronzo con il tempo di 3’09”49. Alessandro D’Onofrio vince anche il bronzo nei 100 rana completati in 1’27”92. Tre medaglie le mette in cassaforte anche Francesco Stinziani secondo nei 100 farfalla (1’13”98) e nei 200 farfalla con 2’44”70, terzo nei 200 misti (2’45”36). Grande affermazione per Andrea Gabriele nei 200 farfalla con il crono di 2’43”35 ed è di bronzo nei 100 farfalla (1’15”44). Bene anche la 4×100 stile con De Gregorio, Trofino, Gabriele e Stinziani, seconda con il crono di 4’21”44. Stesso piazzamento per la 4×100 mista con D’Onofrio, Di Gregorio, Coco e Stinziani (5’03”43).

Esordienti B – In campo maschile Federico Liscia porta a casa il bronzo nei 200 stile (2’51”25) e il bronzo nei 100 rana (1’39”28) mentre la 4×50 stile è terza con Petacciato, Liscia, Gabrieli e Rocco. Chiude al secondo posto la 4×50 mista con Petacciato, Liscia, Gabrieli e Rocco con il crono di 2’50”83.

In campo femminile Eleonora Ronchetti è d’argento nei 100 dorso (1’36”24) e di bronzo nei 50 farfalla (41”31). Elena Carusi è di bronzo nei 200 rana (3’48”55). Bene si comporta anche la 4×50 mista, terza con Domiziana Lanzillotti, Laura Falbo, Eleonora Ronchetti ed Elena Carusi che coprono la distanza in 3’01”26.

Questo il commento del Presidente Tucci: “Era l’appuntamento clou della stagione e siamo molto soddisfatti dei nostri esordienti che sono stati fantastici mostrando tutte le loro qualità con prestazioni di ottimo livello. Ringrazio i genitori che non hanno mai fatto mancare il loro supporto e i nostri allenatori delle piscine di Campobasso, Termoli, Vasto e San Giuliano di Puglia che con la loro passione e professionalità stanno portando la nostra società ai massimi livelli”.