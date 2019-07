Il Club 500 Campobasso protagonista al raduno di San Marino

C’è stato un po’ di Molise nel 21° Raduno Internazionale Fiat 500, organizzato nella Repubblica di San Marino dal locale Club della casa italiana e dal centro sociale Sant’Andrea. Il Club 500 Campobasso, infatti, rappresentato da un buon numero di appassionati e con in testa il presidente Bruno Gazzillo, ha preso parte alla kermesse che ha visto arrivare nella Repubblica autonoma tantissimi appassionati da ogni parte d’Italia e non solo (c’è stato un equipaggio proveniente dalla Svizzera).

E’ stato un weekend all’insegna dello spettacolo e soprattutto dello stare insieme, cosa che avviene puntualmente in ogni raduno. “Essere andati a San Marino e aver rappresentato la nostra regione e la nostra città – spiega il presidente del Club 500 Campobasso, Bruno Gazzillo – è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. La nostra presenza testimonia la passione verso le Fiat 500 da condividere con tanti altri amici giornate all’insegna dello svago e del divertimento. Quello per la Fiat 500 è un amore che non si può spiegare. Di recente abbiamo organizzato, con grande successo, il raduno a Campobasso e nell’ultimo weekend siamo riusciti ad aggiungere, con il nostro club, un altro tassello alla nostra lunga estate di raduni. San Marino poi – prosegue Gazzillo – oltre ad un grade numero di 500 presenti e di tutte le ‘età’, offre la possibilità di visitare posti assai interessanti che ti arricchiscono tantissimo. Un grazie di vero cuore voglio rivolgerlo a nome mio e del Club 500 Campobasso che mi onoro di presiedere, agli organizzatori. Abbiamo avuto una splendida accoglienza e, grazie a loro, abbiamo trascorso due giorni davvero eccezionali”. Sempre nel segno di un grande amore, quello per la 500.