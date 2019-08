Molise Tour Bike da urlo: a Monteverde di Bojano Andrea Cardillo regala la prima vittoria assoluta

Arriva la prima vittoria assoluta per la Molise Tour Bike che fa risplendere i colori nero-giallo-fluo nella Xc di Monteverde di Bojano grazie ad un immenso Andrea Cardillo, più forte di tutti, lungo l’impegnativo percorso matesino.

La società del capoluogo di regione scrive così una pagina importante della sua giovane storia sportiva e lo fa nella gara di casa dove, ad impreziosire una calda domenica di inizio agosto, ci sono anche il terzo posto tra gli Elmt di Francesco Oriente, e il secondo tra gli M8 di Lino Cardillo.

Sfortunato Giuseppe Gennarelli che cade durante i primi chilometri di gara ma riesce comunque a concluderla in quinta posizione tra gli M1. Con questi risultati, Oriente e i due Cardillo portano a casa anche la maglia di campione regionale, specialità Xc.

Piazzamenti e risultati, quelli ottenuti nella gara di casa, che permettono alla Molise Tour Bike di piazzare Oriente al secondo posto tra gli Elmt, Gennarelli al primo tra gli M1, Pirosanto al secondo te gli M2 e Lino Cardillo al primo tra gli M8 ad una gara dal termine, del prestigioso trofeo dei Sanniti.

Il team molisano aggiunge così ulteriore prestigio e ulteriore lustro ad una stagione vissuta in crescendo non solo sotto il profilo delle prestazioni ma anche e soprattutto dei risultati.

“Abbiamo fatto qualcosa di incredibile alla Xc di Monteverde di Bojano – spiega il presidente-atleta della Molise Tour Bike Gennarelli – siamo riusciti a centrare la nostra prima vittoria assoluta grazie ad Andrea Cardillo al quale vanno i complimenti miei e di tutta la società e tanti piazzamenti importanti nelle varie categorie. Questo ci ripaga del duro lavoro svolto nel tempo, di allenamenti fatti e sudore versato per portare in alto i nostri colori e quelli dell’intera regione. Siamo felici e orgogliosi di quanto fatto ma non ci accontentiamo. Continueremo a lavorare per cercare di arrivare sempre più in alto”.