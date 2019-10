Tennistavolo, ottimi risultati per i molisani al torneo nazionale Open di Roma

Ottimi risultati per il tennistavolo molisano. Nel Torneo nazionale Open di Roma, che si è svolto a Roma nelle giornate del 28 e 29 settembre, la pattuglia molisana, composta di 5 atleti, si è particolarmente distinta tra gli oltre 200 atleti che si sono iscritti nelle 4 categorie di gara previste.

Nel torneo over 1000/50 m/f sono arrivati terzi, a pari merito, i due molisani Luigi De Bernardo della A.S.D. Tennistavolo Campobasso e Francesco Giannini A.S.D. Universal Gym Center Isernia. I due portacolori molisani sono stati sconfitti in semifinale rispettivamente da Teresa D’Ercole della A.S.D. Tennistavolo Torino e Milo Rossetti della A.S.D. G.S. Cral Dipendenti Comune Roma, quest’ultimo vincitore del torneo. I due molisani, dopo aver superato i propri gironi di qualificazione, hanno disputato e vinto nei sedicesimi, negli ottavi e nei quarti di finale fermandosi sul gradino più basso del podio.

Nel torneo over 5000/250 m/f è arrivato terzo, anch’egli sul gradino più basso del podio, il giovanissimo Samuel Trivisonno della A.S.D. Tennistavolo Campobasso, sconfitto solo in semifinale dall’atleta straniero Han Zhongyu della A.S.D. T.T. L’Isola Che Non C’Era di Roma.

Un buon inizio di stagione per i portacolori del tennistavolo molisano che rende particolarmente soddisfatto il presidente del TT Campobasso nonché Presidente della Fitet Molise Bernardo Cosimi.