Sport e cambiamento sociale: il Cus Molise ospiterà il torneo ‘Arena Mondiale’

Sport e cambiamento sociale possono andare a braccetto. Il Cus Molise ospiterà il 17 e 18 ottobre 2019 dalle 16 alle 19 e il 24 ottobre nello stesso orario, presso il campo in sintetico di Giurisprudenza, il torneo di calcio a 5 ‘Arena Mondiale’.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ‘Dalla parte degli Ultimi’ di Campobasso, in occasione delle settimane #FootballPeople, la più grande iniziativa a livello europeo, per favorire, attraverso il calcio, il cambiamento sociale e la diversità. Durante le due settimane, che quest’anno vanno dal 10 al 24 ottobre 2019, saranno coinvolte circa 150.000 persone in oltre 50 paesi. Le settimane #FootballPeople sono promosse dalla rete FARE (Football Against Racism in Europe).

Anche a Campobasso, attraverso questa manifestazione sportiva promossa con grande entusiasmo dal CUS Molise, si vuole essere uniti nell’amore per il gioco, convinti che il calcio appartiene a tutti, senza distinzioni di genere, religione, provenienza geografica e orientamento sessuale. Saranno delle giornate all’insegna del confronto e dell’amicizia oltre che del sano agonismo, alle quali invitiamo i giovani, soprattutto gli studenti universitari, a partecipare.