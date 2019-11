Nominati otto nuovi luogotenenti per la Polizia Municipale di Campobasso

Nella mattinata di venerdì 15 novembre, alla centrale operativa della Polizia Municipale in via Toscana, si è svolta, alla presenza dell’assessore alla mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella, e del dirigente Matteo Iacovelli, la cerimonia per la consegna dei nuovi gradi e delle mostrine a ben 8 rappresentanti del corpo della Polizia Municipale che, dopo trent’anni di servizio, hanno ottenuto il grado di Luogotenente.

Antonio Pistillo e Domenico Iorio (Sezione Edilizia ed Ambiente della Polizia Municipale), Donato Di Froscia (Ufficio Tributi), Nicolino Rano (Informazioni anagrafiche), Francesco Simonelli (Sezione di Polizia Giudiziaria), Antonella Fantacone (Viabilità, sezione centro), Michele Mignogna e Luciana De Amicis (Centrale Operativa) sono stati festeggiati per il traguardo professionale raggiunto da tutti i loro colleghi e dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale che hanno così fatto pervenire loro, oltre che ai propri complimenti, anche le proprie congratulazioni ufficiali.