Acem-Ance, il presidente Martino incontra a Roma il ministro Provenzano

Il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise, Danilo Martino, ha partecipato ieri mattina presso la sede dell’ANCE a Roma alla riunione del Comitato per il Mezzogiorno e le Isole, nella quale è intervenuto il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, On. Giuseppe Provenzano, che ha illustrato le linee di intervento previste per il Piano per il Sud.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte i vertici dell’ANCE nazionale ed i referenti delle varie Associazioni territoriali, si è discusso dei fondi ministeriali destinati all’efficientamento energetico ed alle infrastrutture, nonché di tutela della legalità, dell’esigenza di combattere l’isolamento del Mezzogiorno e di dar manforte alla vera industria del centro sud che è rappresentata dal comparto delle costruzioni.

Il Presidente dell’ACEM-ANCE Martino ha chiesto un appuntamento per discutere delle problematiche specifiche del Molise e delle imprese molisane.