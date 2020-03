Coronavirus, il centrodestra di Palazzo San Giorgio invoca la responsabilità di tutti e si complimenta con chi sta gestendo l’emergenza

“Siamo in piena emergenza Coronavirus e questo è il momento della responsabilità da parte di tutti. Uniti si vince: questo dovrà essere il nostro motto per le prossime settimane. Come gruppo di centrodestra del Comune di Campobasso, sin da subito, ci siamo messi a disposizione, collaborando per cercare di dare un aiuto in questo momento difficile per l’intero Paese”. A scriverlo, in una nota, il gruppo di centrodestra del Comune di Campobasso.

“Il Coronavirus – spiegano i consiglieri comunali della Lega, Popolari per l’Italia, Fratelli d’Italia e Forza Italia – sta mettendo in ginocchio un’economia già di per sé fragile e da ieri, col primo caso registrato in città, è andato oltre con la paura che serpeggia tra i cittadini. Vorremmo tanto fosse un caso isolato, ma è evidente che il rischio che non sia così è altissimo. Per questo motivo, oggi più di ieri, chiediamo a tutti coloro che possono farlo di restare a casa. Occorre isolarsi. Chi può lavori dalla propria abitazione. Chi è costretto a uscire per lavorare vada in giro il minimo indispensabile, usando tutte le precauzioni suggerite”.

“Occorre rispettare in toto le disposizioni dei vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ribaditi con forza sul territorio dall’amministrazione cittadina – prosegue la nota – Usciamo soltanto per motivi di lavoro, per necessità e per motivi di salute. Oggi siamo chiamati “giocare” una partita importante. Così come ha detto anche Papa Francesco, “pensiamo a quando ci abbracceremo di nuovo, a quando andare a fare la spesa insieme ci sembrerà una festa, a quando torneranno i caffè al bar e le foto stretti uno all’altro. Pensiamo a quando la normalità ci sembrerà un regalo inaspettato e bellissimo”. Per far ciò e farlo il prima possibile, però, serve la collaborazione di tutti. Ringraziamo chi sta in prima linea a gestire insieme con noi l’emergenza a Palazzo San Giorgio: i dirigenti, il personale di Polizia Municipale, i dipendenti, al personale e agli operatori della municipalizzata Sea. Ringraziamo la Regione Molise, il Presidente Donato Toma e tutto il suo staff, la Protezione Civile e tutti coloro che stanno lavorando con spirito di abnegazione. Ringraziamo coloro che sono addetti alle pulizie, sanificazioni e disinfezioni di ospedali e ambienti sanitari, ma non solo. Ringraziamo le Forze di Polizia, il personale medico-sanitario. Tutti coloro che abbiamo elencato rappresentano quelle categorie di chi non si potrà mai fermare. Coloro che rischiano in prima persona per tutti noi. Anche per loro noi dobbiamo restare a casa per limitare i contagi. Ora c’è questa partita da giocare. Una partita da vincere tutti insieme. Poi, penseremo al domani. Un domani che ci dovrà vedere dalla parte delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie”.