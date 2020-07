Jerry Carotenuto alla guida del Rotary club di Termoli. Al termine di un anno sociale doppiamente particolare, sia per la presenza del Governatore Basilio Ciucci al Distretto 2090, socio ed espressione del Rotary club di Termoli, sia per la pandemia Covid che ha costretto gioco-forza a ricalibrare tutta l’attività pianificata in precedenza, si è celebrata la cerimonia di passaggio del martelletto, che ha visto la past president Elisabetta Di Massa investire del ruolo di presidente del Rotary club di Termoli Jerry Carotenuto, eletto dall’assemblea generale.

L’evento è stato organizzato alla Cala Sveva beach club, giovedì 23 luglio 2020.

Nel corso della serata, oltre alla relazione di consuntivo della presidente uscente, Carotenuto ha illustrato i programmi del nuovo anno sociale, che vista la sua provenienza dalle file del Roratact negli anni, sarà improntata particolarmente al coinvolgimento delle giovani leve.

Emozionante il tratto del discorso in cui ha ringraziato e salutato la madre, seduta accanto, e il papà, scomparso pochi mesi fa, per l’orgoglio di un incarico così prestigioso.

Inoltre, Carotenuto ha illustrato ai presenti, tra cui diversi ospiti, la composizione del direttivo 2020-2021: vicepresidente Basilio Ciucci; past president Elisabetta Di Massa; presidente eletto (2021-2022) Paolo Emilio Alboini; segretario Michele Di Tomasso; tesoriere Antonio Digati; prefetto Emilio Travaglini; consiglieri Rossella Travaglini, Raffaella Mastantuoni, Giuseppe Lemme, Alessandro Morgagni, Giuseppe Lipartiti.

Non poteva mancare anche il saluto del Governatore uscente Basilio Ciucci, che nell’occasione ha consegnato anche due Paul Harris Fellow ad altrettanti componenti dello staff distrettuale: Emilio Travaglini ed Emanuele Bracone.

La serata rotaryana è stata scelta anche dai ragazzi del Rotaract per il rispetto passaggio di consegne, avvenuto tra Marco Rocco De Luca ed Elena Berchicci, che torna così a vestire il ruolo di presidente.