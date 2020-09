Via Trivisonno, Annuario: “Alla vigilia dell’apertura delle scuole area dimenticata dall’amministrazione comunale”

“Alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico e con tutto il tempo per poter far trovare ai ragazzi una situazione di sicurezza in tutte le aree dove sono ubicati i plessi scolastici, sono costretto a denunciare lo stato di abbandono in cui versa il marciapiede di via Trivisonno”, si legge in una nota del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario.

“Al centro della città e in una zona che serve le scuole, l’Università e il Conservatorio, assistiamo ancora oggi, sabato 12 settembre 2020, uno stato di totale abbandono – scrive Annuario – Diverse zone del marciapiede sono divelte e una ex aiuola in stato di completo abbandono trasformano il marciapiede, dove da lunedì transiteranno tanti studenti, in un’area pericolosa che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Questa è soltanto un frame di una città abbandonata a se stessa. Dove sta il cambiamento promesso dall’amministrazione comunale a marca pentastellata? Avrebbero dovuto rivoluzionare la città e, invece, vediamo un capoluogo sempre più lontano parente di quello di cui ci piaceva vantarci”.