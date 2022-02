A Campobasso il Consiglio direttivo dell’AIAC Molise con la presenza del presidente Renzo Ulivieri

Al Centrum Palace di Campobasso si è svolto il secondo Consiglio Direttivo dell’AIAC Molise presieduto dal Presidente Regionale, Stefano Maggiani, con la presenza del Presidente dell’AIAC Nazionale, Renzo Ulivieri, il vice-presidente dell’AIAC, Pierluigi Vossi, il Presidente dell’AIAC Onlus, Marcello Mancini, e il Presidente della FIGC/LND Molise, Piero Di Cristinzi.

L’incontro è iniziato con la consegna del Premio Vincenzo Cosco, edizione 2020/2021, al Mister Mirko Cudini (dirigente dell’AIAC Marche) da parte della Signora Silvana Cosco ed è proseguito con il ricordo e la consegna di una targa alla Signora Rosa Sammartino, moglie dell’indimenticato Dirigente AIAC Mario Panichella, alla Signora Antonella Calcutta, moglie del Caro Dirigente AIAC Antonio Russo, e alla Signora Silvana in ricordo dello Special One Vincenzo Cosco.

Un ulteriore riconoscimento è stato attribuito dal Consiglio Direttivo all’ex Presidente Luciano Lubrano, visibilmente emozionato.

Quindi, il Consiglio Direttivo è entrato nel vivo con l’intervento del Presidente del C.R. Molise, Piero Di Cristinzi, che ha portato il suo saluto e si è confrontato con il Presidente Ulivieri ed i Dirigenti Nazionali dell’AIAC sullo stato del calcio in Molise anche a seguito della pandemia.

Quindi, il Consiglio Direttivo è proseguito con gli interventi dei Dirigenti nazionali che hanno le illustrato i nuovi servizi dell’AIAC, le nuove conquiste per gli Allenatori/Allenatrici e le novità in itinere, sia dal punto di vista del Regolamento Federale e della Contrattualistica, che dei Corsi di aggiornamento, di quelli per l’acquisizione delle Licenze Uefa C e Uefa D, che di altre importanti garanzie e tutele.

I lavori sono terminati con una Lezione del Presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri.

Nel pomeriggio, prima dell’incontro, presso la Sede Regionale dell’AVIS Molise, il Presidente dell’AIAC Prof. Renzo Ulivieri, e il Vice Presidente Vicario dell’AVIS Regionale Molise, Gianfranco Massaro, hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato a creare una positiva sinergia tra gli Allenatori/Allenatrici di Calcio e il mondo della Donazione di Sangue al fine di diffondere la cultura della donazione e del calcio come sport portatore di sani principi etici e morali.

“Siamo stati molto lieti di questa gradita visita del Presidente Ulivieri e dei nostri Dirigenti Nazionali, per noi molto importante e significativa in un momento così difficile a causa degli effetti devastanti determinati dalla pandemia a tutto il modo del calcio, per il secondo anno di seguito. Ciò nonostante, l’AIAC Molise, grazie all’importante lavoro svolto dal mio predecessore Luciano Lubrano e dalla squadra di dirigenti con i quali condivido la mia presidenza, sta continuando a crescere e a erogare servizi per gli Allenatori Molisani nostri associati.

La battaglia per far comprendere alle società che debbono tesserare Allenatori qualificati (nel rispetto delle regole federali) resta inspiegabilmente difficile, ma noi la combattiamo con determinazione insieme al C.R. Molise FIGC LND e agli Amici del SGS (che svolgono un importante lavoro in tal senso) per il bene del calcio e per dare ai calciatori prestazioni sempre aggiornate per il loro bene”. Il commento del Presidente Maggiani a questa giornata.