A Castelpetroso ‘Questa sera il varietà’, lo spettacolo organizzato dall’associazione Le Tre Torri

L’atmosfera del Natale diventa magica a Castelpetroso grazie all’associazione Le Tre Torri. I volontari, guidati dall’energica presidente Angela Farro, domani sera regaleranno alla cittadinanza una serata all’insegna del divertimento. A partire dalle ore 20:30 nella sede del Laboratorio artistico di Guasto, frazione del popoloso comune dell’hinterland isernino, sarà messo in scena lo spettacolo ‘Questa sera… Il Varietà’.

Sarà uno spettacolo tutto da ridere diretto dal regista Salvatore Mincione Guarino, che vedrà protagonista la compagnia teatrale CAST.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Castelpetroso, vedrà una contaminazione tra attori professionisti e piccoli appassionati. Tra una battuta e l’altra, infatti, gli interpreti Asia Franceschelli, Vittoria Izzi, Silvio Di Sandro, Mattia Rodi, Giovanni Gazzanni, coinvolgeranno i bambini di Castelpetroso che hanno partecipato al laboratorio teatrale organizzato dall’associazione Le Tre Torri e che si è concluso a giugno.

«I piccoli potranno salire sul palco insieme agli attori professionisti – ha annunciato la presidente Angela Farro – Il laboratorio teatrale è pensato per stimolare la creatività, la socializzazione e lo sviluppo personale dei bambini e riprenderà a gennaio 2026».