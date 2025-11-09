News dal Molise

AIRC, tornano nelle piazze i “Cioccolatini della Ricerca”

Anche Pietracatella partecipa alla campagna per sostenere la ricerca oncologica

9 Novembre 2025

Domenico Rotondi 

Anche quest’anno la comunità di Pietracatella rinnova la propria adesione alla grande campagna nazionale dell’AIRC con l’iniziativa “I Cioccolatini della Ricerca”, simbolo di solidarietà e di impegno civile nella lotta contro il cancro. I volontari locali saranno presenti presso le sale comunali di via Fontanelle e sul Belvedere sabato 8 novembre, dalle ore 17 alle 20, e domenica 9 novembre, dalle ore 10 alle 13, per offrire le eleganti confezioni di cioccolato fondente firmato Venchi, a fronte di una donazione minima di 15 euro.
L’evento rientra nel programma dei “Giorni della Ricerca”, uno dei momenti più significativi del sessantesimo anniversario della Fondazione AIRC, che quest’anno accende i riflettori sull’universo cancro con una serie di iniziative diffuse in tutta Italia fino al 16 novembre. Il percorso ha preso avvio al Palazzo del Quirinale e prosegue coinvolgendo la Rai, i principali media nazionali, le squadre di Serie A e la Nazionale di calcio, per culminare nel fine settimana con la grande mobilitazione dei volontari in oltre 2.400 piazze e scuole del Paese.
Insieme ai cioccolatini, i cittadini riceveranno anche una speciale Guida dedicata ai traguardi raggiunti dalla ricerca oncologica grazie all’impegno dell’AIRC, principale finanziatore non profit del settore in Italia, che attualmente eroga circa il 70% dei fondi destinati alla ricerca competitiva. Un sostegno che continua a produrre risultati concreti: oltre 1,7 milioni di persone nel nostro Paese vivono a dieci anni dalla diagnosi di cancro e circa la metà dei pazienti può ormai contare su possibilità di guarigione complete, recuperando la stessa aspettativa di vita di chi, a parità di età e condizioni, non si è mai ammalato.
Tuttavia, i numeri restano impegnativi: nel solo 2024 si sono registrate in Italia più di 390.000 nuove diagnosi, oltre mille al giorno. Per questo motivo – ricordano i volontari dell’AIRC – è fondamentale continuare a investire nella ricerca per sostenere il lavoro di 5.400 ricercatrici e ricercatori impegnati a sviluppare diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più efficaci.
L’appuntamento con “I Cioccolatini della Ricerca” rappresenta dunque un gesto semplice ma dal valore doppio: fa bene a chi lo compie e contribuisce concretamente al progresso scientifico, perché – come recita lo slogan dell’iniziativa – la cura si chiama ricerca.
Accanto all’impegno per la ricerca, resta imprescindibile la promozione della prevenzione medica e di una cultura della diagnosi precoce, attraverso screening periodici e controlli clinici costanti. La diffusione di una rete efficiente di strutture sanitarie di vigilanza oncologica, capace di garantire accesso rapido e uniforme alle prestazioni, rappresenta un pilastro fondamentale per contenere la crescita delle patologie tumorali. Solo unendo prevenzione, diagnosi tempestiva e innovazione scientifica sarà possibile costruire un futuro in cui il cancro diventi sempre più curabile e, un giorno, definitivamente superato.
Per informazioni e prenotazioni: 333 307 1646 – 351 666 6363.
CBlive
