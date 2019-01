Ancora lavori alla rete idrica: giovedì 31 gennaio mezza Campobasso senza acqua

Si porta a conoscenza della cittadinanza che nella giornata di giovedì 31 gennaio 2019, per consentire l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti alla rete idrica comunale sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle seguenti utenze:

Intervento A (a partire dalle ore 8:30 circa fino alle ore 14:00 circa):

via San Giovanni dei Gelsi, via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia, via Trentino Alto Adige, via Emilia, via Romagna, via Umbria, via Marche, via Lazio, contrada San Giovanni dei Gelsi, contrada Casale, contrada Colle Arso, contrada Colle Calcare, contrada Colle Castellano, contrada Colli, contrada Limiti, contrada Mascione e contrada Polese precisando che non verrà interrotto il flusso idrico agli edifici scolastici presenti in zona.

Intervento B (a partire dalle ore 13:30 circa fino alle ore 20:00 circa):

via San Giovanni dei Gelsi (nel tratto tra la rotatoria con via Puglia e la rotatoria con via Friuli Venezia Giulia), via Friuli Venezia Giulia, via Lombardia e via Liguria precisando che con questo intervento verrà interrotta l’erogazione idrica anche alle due scuole dell’Istituto Comprensivo Jovine.