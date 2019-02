Arriva l’app SosTariffe.it: il risparmio sempre a portata di smartphone

È SosTariffe.it una nuova applicazione per tutti i tipi di smartphone scaricabile gratis. Un servizio per aiutare i consumatori a trovare l’affare, arricchito nell’opzione di ‘scatta e risparmia’ avendo una consulenza personalizzata per internet, luce e gas

SosTariffe.it lancia la propria app per dispositivi mobili: scaricabile gratis da oggi da iOS e Android store, consente di confrontare i prezzi delle tariffe in pochi clic. Sempre aggiornata in tempo reale con le promozioni migliori, è dotata di un utile reminder per le scadenze assicurative. Inoltre, grazie alla funzione “Scatta e risparmia” è possibile fotografare la bolletta di fibra, Adsl e utenze per ricevere consigli di risparmio su misura dagli esperti del comparatore SosTariffe.it lancia la sua prima applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Un’alleata preziosa per confrontare in pochi clic i prezzi delle tariffe di luce, gas, fibra, prodotti finanziari, RC auto e tanto altro. L’app, scaricabile gratuitamente da Android ed iOS store, permette di avere sempre sottomano le funzioni di comparazione classiche già offerte dal portale. Uno strumento agile e intuitivo, sviluppato dal team di SosTariffe.it, che inoltre si arricchisce di molte funzionalità aggiuntive rispetto al sito.

La funzione “Scatta e risparmia “, ad esempio, consente all’utente di interagire con facilità con gli esperti SosTariffe.it. Basta registrarsi o e scattare una fotografia della propria bolletta fibra, adsl, luce o gas tramite l’app per ottenere una consulenza mirata al proprio profilo di consumo . Un esperto di SosTariffe.it contatterà l’utente per proporgli la propria soluzione di risparmio su misura. Un grande aiuto per chi non abbia tempo di cimentarsi con la ricerca manuale e voglia comunque tenere sotto controllo l’economia di casa.

L’app permette di controllare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento delle proprie pratiche di consulenza o attivazione e isolare le promozioni più interessanti del momento nell’area “Offerte”, per rileggerne i dettagli e valutarle con maggiore attenzione anche in seguito.

Inserendo i dati dei propri veicoli nell’area “Memo ” è possibile ricevere un avviso in tempo utile per ricordarsi di pagare le rate delle polizze assicurative di auto e moto. Il promemoria vale anche per tenere a mente i termini di pagamento annuali del bollo e la scadenza della revisione periodica dei mezzi di trasporto personali, ed evitare così odiosi sovrapprezzi per ritardo.

SosTariffe.it è il portale imparziale e gratuito che permette di confrontare tariffe e offerte delle principali utenze domestiche e servizi finanziari: ADSL, Telefonia, Internet, Pay Tv, Energia, Gas, Conti, Mutui, Finanziamenti e prodotti assicurativi. La tecnologia sviluppata garantisce all’utente un confronto personalizzato, accurato e basato sulle proprie esigenze.​

“ Si tratta di uno strumento di risparmio irrinunciabile: immediato da usare, agile, intuitivo e del tutto gratuito – commentano in SosTariffe.it – Nel giro di pochi minuti possiamo avere un’idea concreta sulla scelta migliore per le nostre necessità e procedere serenamente all’acquisto, evitando acquisti d’impulso di cui potremmo in seguito pentirci“.