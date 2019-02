Asilo di via Tiberio, Striscia la Notizia arriva in città

Prima Isernia poi Campobasso. La troupe di Striscia la Notizia è arrivata in città questa mattina, 19 febbraio, dopo la tappa di ieri nel capoluogo pentro, dove l’inviato di Canale 5, Riccardo Trombetta, ha cercato di far luce sulle polemiche legate alla regolarità dell’edificio che ospita l’Agenzia delle Entrate.

A Campobasso Trombetta si è recato nelle prime ore della mattina dinanzi alla scuola materna di via Tiberio per incontrare diversi genitori. Al centro del servizio che andrà in onda nei prossimi giorni su Striscia la Notizia l’aspetto relativo alla sicurezza dell’edificio.

Una questione che preoccupa molto le mamme e i papà dei bambini, anche alla luce della relazione degli esperti Unimol, commissionata dal Comune di Campobasso, in merito alla vulnerabilità sismica.

Una relazione che a Palazzo San Giorgio, così come già avvenuto per molte altre scuole della città, ha prospettato due possibili soluzioni: adeguare sismicamente l’edifico, oppure abbatterlo e ricostruirlo.

Ipotesi quest’ultime, attualmente al vaglio dei tecnici comunali a cui è stato affidato il compito di studiare la fattibilità tecnica ed economica prima di poter optare per una delle due soluzioni.