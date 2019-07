Oggi, 23 luglio 2019, Edoardo Centracchio entra negli ‘anta’. Per lui un dolce pensiero da parte della consorte.

“Ti auguro che il tuo spirito possa rimanere sempre giovane per stupirti davanti alla bellezza e alle gioie che la vita comunque riserva, ma ti auguro anche saggezza per comprendere te stesso e chi ti circonda e coraggio per affrontare le avversità e superarle. Buon compleanno Edo”.

Auguri ai quali si aggiungono quelli di tutta la redazione di CBlive.