Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede all’esordio stagionale casalingo contro la forte Academy Pescara

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-ACADEMY PESCARA 0-2 (0-2 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, Palmegiani, Mantuano, Ferroni, Evangelista, Kullani. All. Sanginario.

Academy Pescara: Cilli, Iannascoli, Fetta, Marrazzo, Masi, Alves, Dall’Onder, Calderolli, Smith, Scarinci, Baiocchi, Rodriguez. All. Palusci.

Arbitri: Stefano Prisco di Lecce e Antonio Carnazza di Taranto. Crono: Fabio Capaldi di Isernia.

Marcatori: 5’ Rodriguez, 12’20” Masi.

Note: ammoniti Di Nunzio, Mantuano, Fetta, Dall’Onder, Smith.

Esordio casalingo amaro per la Laborvetro Cln Cus Molise che cade contro il Pescara. Alla squadra di Sanginario, che ad inizio gara ha detto no alle guerre portando in campo uno striscione, non è bastata una ripresa fatta di cuore e grinta per riaprire la contesa al cospetto di un’avversaria che ha fatto valere la sua maggiore esperienza.

La cronaca – Si presenta subito la squadra di Palusci con Rodriguez, Oliveira respinge. Tocca poi a Dall’Onder per ben due volte chiamare agli straordinari l’estremo difensore di casa che non si fa sorprendere. Gli abruzzesi spingono e passano: ripartenza di Masi, Baiocchi assiste il 10 sul secondo palo e Oliveira chiude in uscita. L’azione prosegue, Masi va a recuperare palla su Soto e conclude. Oliveira respinge e Rodriguez a porta vuota manda in rete per lo 0-1.

La reazione della Laborvetro Cln Cus Molise è immediata: rilancio di Oliveira, testa di Ferroni e Cilli manda in corner. Il numero 17 rossoblù poco dopo scambia con Soto e trova sulla sua strada l’estremo difensore abruzzese a chiudere. Scampato il pericolo l’Academy Pescara trova il raddoppio quando Rodriguez si incarica di battere un calcio di punizione. Palla toccata da Baiocchi per il 77, deviazione di Masi e palla in rete. Al tramonto del primo tempo il Pescara sbaglia la rimessa laterale e Di Lisio non trova lo specchio concludendo alto. E’ poi Kullani a provarci da calcio piazzato, sfera respinta da Cilli.

Nella ripresa la Laborvetro prova ad alzare i giri del motore: Di Lisio saggia subito i riflessi di Cilli che non si fa sorprendere.

La risposta del Pescara è affidata ad uno scambio Baiocchi-Dall’Onder, Oliveira respinge. Ci prova poi Joaozinho per i padroni di casa, sfera fuori bersaglio. Ancora rossoblù pericolosi con un rinvio di Oliveira che coglie la parte alta della traversa.

I ragazzi di Sanginario spingono per provare a riaprire il confronto: Soto ci prova dalla distanza, per lui c’è il corner. Kullani prima e Soto poi non riescono a fare breccia nella retroguardia avversaria.

Il match si chiude così con il successo del Pescara al Palaunimol. I rossoblù da lunedì cominceranno a pensare al match di Soverato.