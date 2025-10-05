News dal Molise

Calcio a 5 Serie A2 Élite, il Cln Cus Molise cede all’esordio stagionale casalingo contro la forte Academy Pescara

Photo of Redazione Redazione5 Ottobre 2025

LABORVETRO CLN CUS MOLISE-ACADEMY PESCARA 0-2 (0-2 primo tempo)

Laborvetro Cln Cus Molise: Carta, Oliveira, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Joaozinho, Palmegiani, Mantuano, Ferroni, Evangelista, Kullani. All. Sanginario.

Academy Pescara: Cilli, Iannascoli, Fetta, Marrazzo, Masi, Alves, Dall’Onder, Calderolli, Smith, Scarinci, Baiocchi, Rodriguez. All. Palusci.

Arbitri: Stefano Prisco di Lecce e Antonio Carnazza di Taranto. Crono: Fabio Capaldi di Isernia.

Marcatori: 5’ Rodriguez, 12’20” Masi.

Note: ammoniti Di Nunzio, Mantuano, Fetta, Dall’Onder, Smith.

Esordio casalingo amaro per la Laborvetro Cln Cus Molise che cade contro il Pescara. Alla squadra di Sanginario, che ad inizio gara ha detto no alle guerre portando in campo uno striscione, non è bastata una ripresa fatta di cuore e grinta per riaprire la contesa al cospetto di un’avversaria che ha fatto valere la sua maggiore esperienza.

La cronaca – Si presenta subito la squadra  di Palusci con Rodriguez, Oliveira respinge. Tocca poi a Dall’Onder per ben due volte chiamare agli straordinari l’estremo difensore di casa che non si fa sorprendere. Gli abruzzesi spingono e passano: ripartenza di Masi, Baiocchi assiste il 10 sul secondo palo e Oliveira chiude in uscita. L’azione prosegue, Masi va a recuperare palla su Soto e  conclude. Oliveira respinge e Rodriguez a porta vuota manda in rete  per lo 0-1.

La reazione della Laborvetro Cln Cus Molise è immediata: rilancio di Oliveira, testa di Ferroni e Cilli manda in corner. Il numero 17 rossoblù poco dopo scambia con Soto e trova sulla sua strada l’estremo difensore abruzzese a chiudere. Scampato il pericolo l’Academy Pescara trova il raddoppio quando Rodriguez si incarica di battere un calcio di punizione. Palla toccata da Baiocchi per il 77, deviazione di Masi e palla in rete. Al tramonto del primo tempo il Pescara sbaglia la rimessa laterale e Di Lisio non trova lo specchio concludendo alto. E’ poi Kullani a provarci da calcio piazzato, sfera respinta da Cilli.

Nella ripresa la Laborvetro prova ad alzare i giri del motore: Di Lisio saggia subito i riflessi di Cilli che non si fa sorprendere.

La risposta del Pescara è affidata ad uno scambio Baiocchi-Dall’Onder, Oliveira respinge. Ci prova poi Joaozinho per i padroni di casa, sfera fuori bersaglio. Ancora rossoblù pericolosi con un rinvio di Oliveira che coglie la parte alta della traversa.

I ragazzi di Sanginario spingono per provare a riaprire il confronto: Soto ci prova dalla distanza, per lui c’è il corner. Kullani prima e Soto poi non riescono a fare breccia nella retroguardia avversaria.

Il match si chiude così con il successo del Pescara al Palaunimol. I rossoblù da lunedì cominceranno a pensare al match di Soverato.

Photo of Redazione Redazione5 Ottobre 2025
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Un medico fa causa all’Asrem: “Lavorato 195 ore in più, ma mai pagato”

4 Ottobre 2025

Campobasso, rapina un anziano in centro: la Mobile arresta giovane campobassano

4 Ottobre 2025

Nuova società affiliata alla Federazione Italiana Bocce: l’ASD Sport Community si apre al Beach Bocce al MOOV Sport Center di Campobasso

4 Ottobre 2025

CIP e INAIL Molise ancora insieme per l’Open Day “Ho Fatto Centro”

4 Ottobre 2025

Bocce paralimpiche, medaglia di bronzo tricolore per Piacente ed Evangelista dell’AVIS Campobasso

3 Ottobre 2025

Richiesta carburante agricolo, c’è la delibera regionale a sostegno delle aziende

2 Ottobre 2025

Il Presidente FIB Molise, Giuseppe Formato, nominato Coordinatore d’Area Centro della Federazione Italiana Bocce

1 Ottobre 2025

Ance Molise: “Soddisfazione per la proroga del termine di ultimazione dei lavori del sisma 2002”

30 Settembre 2025

SEA SpA, a Vazzieri 1 il nuovo Punto di Raccolta Assistito parte con oltre 350 conferimenti

30 Settembre 2025

Campobasso, magia di cori nel centro storico con la XXXI Rassegna Polifonica Nazionale ‘Città di Campobasso’

30 Settembre 2025

SS Campobasso Calcio, una realtà calcistica del capoluogo a 360°

30 Settembre 2025

Duronia si tinge di rosa a sostegno della ricerca

29 Settembre 2025

Campobasso, il Consiglio comunale dà il via libera al documento di programmazione. Mancano sempre i numeri per l’immediata eseguibilità

29 Settembre 2025

Multisport: una nuova avventura con il CIP Molise

29 Settembre 2025

PNRR, il Molise guida l’Italia per le Case di Comunità. Iorio (FdI): “Frutto di un lavoro silenzioso ma concreto”

28 Settembre 2025

Bando per la Consigliera di Parità in pieno agosto, Fanelli (PD): “Segno di superficialità”

28 Settembre 2025

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa