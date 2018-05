Campobasso, il 14 maggio rubinetti a secco in diverse zone della città

A Campobasso lunedì prossimo 14 maggio, per consentire la realizzazione di un nuovo allaccio alla rete della distribuzione principale in via Vico, dalle ore 15 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze alimentate lungo il tratto di via Vico (dalla rotatoria in prossimità dell’Arsiam fino all’incrocio con via San Giovanni), lungo via San Giovanni (dal passaggio a livello fino all’incrocio con via Puglia), alle utenze comprese nell’area denominata Rione San Pietro, nonché a quelle ubicate nei piani alti di piazza Molise.

Il ripristino dell’erogazione idrica, rende noto il Comune, avverrà presumibilmente entro il tardo pomeriggio, salvo imprevisti.