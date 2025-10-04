News dal Molise

Campobasso, rapina un anziano in centro: la Mobile arresta giovane campobassano

Photo of Redazione Redazione4 Ottobre 2025

Ieri 3 ottobre, la Squadra Mobile di Campobasso ha arrestato un giovane ritenuto responsabile di rapina ai danni di un uomo, che in mattinata, mentre si trovava nella zona del centro storico del capoluogo, è stato avvicinato da un uomo, solo parzialmente travisato, che sotto minaccia di un grosso coltello si è fatto consegnare i soldi che erano custoditi all’interno del suo portafogli, pari a 200 euro.

Appresa la notizia, i poliziotti della Squadra Mobile hanno perlustrato l’area cittadina teatro dei fatti, riuscendo ad individuare il luogo in cui il malfattore aveva abbandonato il coltello ed il berretto che poco prima aveva indossato al momento della rapina. Risalendo al possibile percorso compiuto per darsi alla fuga, gli Agenti hanno recuperato elementi che hanno consentito di risalire al responsabile.

I sospetti si sono concentrati su un uomo di Campobasso di circa 30 anni, già noto e con precedenti per reati analoghi ed in materia di stupefacenti.

Perlustrando la città, i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato al terminal cittadino degli autobus, mentre attendeva il pullman diretto a Termoli. Portato negli uffici della Questura, è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore della rapina subita poco prima.

È quindi scattato l’arresto del giovane, trasferito in carcere a Campobasso su disposizione del PM di turno, in attesa dell’udienza di convalida.

Photo of Redazione

Redazione

CBlive

