Cln Cus Molise, Gianluigi Ferrante torna a disposizione dei biancorossi

Gianluigi Ferrante torna a vestire la casacca del Circolo La Nebbia Cus Molise. Lo fa di rientro dal prestito a Castelpagano ed è pronto a mettersi a disposizione di compagni e staff tecnico. Conosce già l’ambiente e la categoria e per questo non avrà particolari problemi. “E’ stato semplice dire sì al Circolo La Nebbia Cus Molise – argomenta – perché ci sono persone del gruppo che prima di essere miei compagni di squadra, sono miei amici fuori dal rettangolo di gioco e sarà un piacere condividere con loro una nuova stagione sportiva in serie B. Poi conosco il mister e i dirigenti e questo è un altro aspetto importante. Rientro con entusiasmo al Circolo La Nebbia anche perché è la squadra della mia università e volevo tornare a casa. A Castelpagano sono stato bene e ringrazio per questo società e mister. Ora però sono pronto per dare il mio contributo a questa squadra e a questa società”.

Quali sono le sue ambizioni per la nuova stagione sportiva? “Torno a distanza di sei mesi e mi auguro di poter trovare posto in squadra sperando di poter essere fondamentale per il Circolo La Nebbia Cus Molise. Voglio aiutare il gruppo a raggiungere quelli che sono gli obiettivi stagionali. Desidero ricambiare la fiducia che la società e il mister hanno riposto in me”.

A suo avviso dove potrà arrivare il Circolo La Nebbia Cus Molise nel corso della prossima stagione? “Conosco la categoria e posso garantire che non esistono partite facili, al di là delle avversarie. Aspettiamo il girone e vediamo quale sarà la nostra destinazione. Mi auguro di affrontare il raggruppamento con le formazioni pugliesi, ma in ogni caso sono convinto che lavorando sodo e seguendo i dettami del mister potremo toglierci delle soddisfazioni”.