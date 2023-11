Congresso Forza Italia, Manolo Sacco candidato al coordinamento provinciale di Isernia

“Ho formalmente presentato la mia candidatura a coordinatore provinciale di Isernia di Forza Italia”: ad annunciarlo è Manolo Sacco, sindaco di Pescolanciano e adesso in pole per la carica all’interno del partito Azzurro, in vista del congresso che si terrà nel fine settimana.

“Ho inviato la mozione nella quale spiego quali sono e i motivi della mia candidatura. Il cuore della mozione risiede nel grande valore dato al territorio: Forza Italia è sempre stato un partito fortemente legato alle persone, radicato e vicino alle istanze della gente. Vorrei che fosse nuovamente questo aspetto il centro della nostra politica: la vicinanza alle persone, il ripartire dai piccoli comuni. Il Molise, e la provincia di Isernia in particolar modo, è composto per la quasi totalità da centri di piccole dimensioni che, però, sono dimenticati dalla politica. Nel mio progetto, invece, torneranno ad avere voce”.

Per quanto riguarda le coordinate entro le quali muovere l’azione politica Sacco ha le idee chiare: “Massima trasparenza, confronto con chi sul territorio opera da anni, coerenza, apertura a chi vuole condividere valori e principi di Forza Italia. La mia idea è quella di un coordinamento provinciale dalle radici forti e dallo sguardo proiettato in avanti, sostenuto dalle persone che sul territorio lavorano e che sono a contatto con le singole realtà. Non nascondo che l’idea finale sia quella di vedere il centrodestra coeso e competitivo, pronto a farsi portavoce delle istanze dei cittadini e che vorrà tornare ad avere un ruolo di primo piano nella coalizione, tenendo sempre a mente i principi fondanti del partito”.