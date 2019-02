Controlli alle concessionarie, due denunce ed un’auto recuperata

L’attività di indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Termoli ha permesso di individuare e deferire all’A.G. di Larino, un 42enne ed un 34enne molisani, commercianti di auto, che risponderanno di ricettazione e riciclaggio di una autovettura.

Nel corso di un servizio a largo raggio, organizzato ed attuato nel tardo pomeriggio di giovedì 21 febbraio 2019, sono stati controllati i territori dei comuni di Termoli e Petacciato. L’attenzione dei Carabinieri si è rivolta anche alle concessionarie auto e, nel piazzale di una di queste, è stata controllata una FIAT 500 L, il cui telaio è sembrato da subito ribattuto.

Il veicolo è stato immediatamente posto sotto sequestro per gli accertamenti del caso. L’immediato riscontro della casa costruttrice ha permesso agli investigatori di individuare l’originale codice del veicolo e la relativa targa allo stesso assegnata, differente da quella apposta al momento del controllo.

Il successivo accertamento effettuato tramite la Banca Dati in uso alle Forze di Polizia ha permesso altresì di acclarare che il veicolo risultava essere stato rubato proprio a Termoli nel maggio 2016 e, per ironia della sorte, rimesso in vendita nella medesima cittadina del basso Molise.

Nel centro abitato di Petacciato, l’impiego di quattro automezzi e dieci militari, coordinati dal quel Comandante di Stazione, ha permesso di svolgere una proficua prevenzione dei reati predatori quali furti in danno di aziende agricole ed in abitazione. Nel corso dell’intero servizio sono stati controllati 65 veicoli e 87 persone, nonché eseguite cinque perquisizioni di cui una veicolare, senza rinvenire materiali di illecita detenzione e/o sostanze stupefacenti.

Un circolo privato ed un bar della piccola cittadina molisana, sono risultati in regola con la documentazione e gli avventori esenti da pregiudizi di polizia.

Tale tipologia di servizi, ormai un must per i Carabinieri della Compagnia di Termoli, saranno a breve riprogrammati ed interesseranno altre tipologie di attività economiche.

L’augurio dell’Arma della Città Adriatica è quello di ricevere sempre più collaborazione dei cittadini tutti e le loro segnalazioni, che da pochi giorni confluiscono tutte sull’utenza 112 NUE, attivata alla Centrale Operativa di Via Brasile, cui confluiranno anche le richieste indirizzate agli altri numeri di emergenza nazionale.