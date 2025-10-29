Diritto a stare bene, sabato 1° novembre appuntamento a Vinchiaturo

Sport come alleato concreto contro devianze e solitudine: a Vinchiaturo un incontro per mettere al centro i ragazzi, le comunità e il benessere che nasce dal movimento e dalle relazioni sane.

Sabato 1 novembre alle ore 18 l’associazione Radici promuove un nuovo incontro del ciclo Pourparler, dal titolo “Diritto a stare bene – Lo sport come strumento di contrasto alle devianze giovanili”, che si terrà nell’Aula Magna della Scuola Elementare “G. & G. Iacobucci”.

L’iniziativa nasce dall’ascolto di famiglie, educatori e cittadini e mette a fuoco comportamenti, difficoltà e pressioni che bambini e adolescenti vivono ogni giorno, con attenzione a fenomeni come violenza, bullismo, abuso di alcol e droghe anche nelle piccole comunità.

Il titolo dell’iniziativa richiama volutamente la campagna nazionale di raccolta firme per una legge d’iniziativa popolare che istituisca una rete pubblica di psicologia accessibile a tutti, con la figura dello psicologo di base e servizi strutturati sul territorio, in corso fino al 10 dicembre 2025.

Partendo da questi presupposti, l’incontro di Vinchiaturo ha però un respiro più ampio: pone al centro la relazione tra sport, salute e comunità, valorizzando la prevenzione attraverso il movimento, l’educazione alle relazioni e il sostegno alle famiglie e alle scuole.

Il dialogo sarà propositivo: l’obiettivo è raccontare lo sport come palestra di vita e strumento educativo, capace di veicolare regole, appartenenza e rispetto, con testimonianze di giovani atleti del territorio e contributi tecnico-scientifici sul ruolo dell’attività fisica nel benessere psicologico.

Nel corso della serata saranno fornite anche informazioni pratiche sulla raccolta firme “Diritto a stare bene” e su come sostenere la proposta per una rete nazionale di psicologia pubblica, integrata con scuole, sanità e comunità locali.

L’incontro si svolge con il supporto e la partecipazione del Coni Molise, Sport e Salute Molise oltre che l’Ordine degli psicologi del Molise.

Introduce e modera Fabiola D’Angona. I saluti istituzionali saranno affidati ad Armando D’Egidio, consigliere regionale delegato allo sport, e Angelo Primiani, consigliere regionale.

Intervengono Benito Suliani, presidente Coni Molise; Fabrizio Mascioli, psicologo dello sport; Dario Bellomo, ex calciatore di Serie A; Luigi Busà (in video messaggio), campione olimpico di karate e Carlo Marolla, coordinatore regionale della campagna “Diritto a stare bene”. Spazio anche alle esperienze di diversi giovani atleti vinchiaturesi.

Radici invita cittadini, società sportive, scuole e famiglie a un confronto informale e partecipato: un tempo di comunità per trasformare buone pratiche in impegni condivisi e rendere lo sport un diritto quotidiano di crescita e benessere per tutti i giovani.

Appuntamento sabato 1 novembre, ore 18, Aula Magna Scuola Elementare “G. & G. Iacobucci” di Vinchiaturo.