Donne e salute: Petacciato si tinge di rosa. Anche nel comune bassomolisano nasce una delegazione Lilt

Un pomeriggio ricco di emozioni quello trascorso all’interno del Palazzo Ducale a Petacciato che per un giorno si è tinto di rosa per accogliere la campagna di prevenzione oncologica Lilt For Women nel mese dedicato al tumore al seno.

Donne e Salute è stato il binomio protagonista dell’evento organizzato dal Comune di Petacciato con la LILT Campobasso in collaborazione con Muse, il Cuore di Petacciato, Petacciato Explora e Runners Petacciato.

Storie e testimonianze sono state il filo conduttore dell’evento fortemente voluto dall’assessore Valentina Micozzi che insieme ad altre donne ha costituito la delegazione LILT a Petacciato.

In piazza la presenza del Camper della Salute allestito da LILT Campobasso per seguire grazie al dottor Giovanni Fabrizio le visite senologiche gratuite con il banchetto presidiato dai volontari per informazioni ed orientamento agli screening oncologici regionali, fondamentali questi ultimi, come ha ricordato lo stesso dottor Fabrizio, per fare prevenzione e diagnosi precoce esortando i presenti ad aderire all’invito che arriva dalla Asrem per sottoporsi ai tre tipi di screening attivi in Regione.

Al rientro della passeggiata solidale, con in capo lo striscione “Per chi lotta per vincere”, è stata inaugurata la mostra fotografica a cura di Gianna Di Lena dal titolo “Donne e Salute: volti, storie, resilienza”, un percorso di immagini e testimonianze sulla forza e il coraggio delle donne. Un percorso di malattia e di speranza raccontato da immagini di donne malate oncologiche, un percorso di sostegno a cui la LILT Campobasso offre risposte e aiuto attraverso tutta una serie di servizi gratuiti offerti ai pazienti oncologici. E’ stato questo il tema trattato nel convegno dal titolo “Il risvolto psico-sociale della neoplasia mammaria”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Antonio Di Pardo, dell’assessore Valentina Micozzi e della presidente LILT CB Carmela Franchella, nella tavola rotonda si è parlato dell’importanza della nutrizione durante le terapie con la dietista Eleonora Iorio, dell’aspetto emotivo e di supporto psico-oncologico con la psicoterapeuta Marianna D’Aulerio, dell’aspetto estetico con l’estetista qualificata Oti Nicole Figliola e del movimento fisico come coadiuvante post terapie con l’istruttrice di pilates Nadia Venditto.

In chiusura le toccanti testimonianze di Caterina Laurito e Valentina Micozzi per lanciare un messaggio di forza e speranza, per affrontare la malattia con determinazione e resilienza, un messaggio di solidarietà a tutte le donne che hanno affrontato una diagnosi di cancro e un invito a guadare avanti anche nei momenti più difficili.