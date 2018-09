Dopo il successo a “Vivi la tua Città” gli Hammers aprono il loro campo a tutti dal 10 al 13 settembre

Entusiasmo coinvolgente, curiosità e sorrisi hanno calamitato domenica pomeriggio, nel corso della manifestazione dedicata alle società sportive in “Vivi la tua Città”, decine e decine di bambini e ragazzi di ogni età verso lo stand allestito dagli Hammers Rugby Campobasso.

Con dimostrazioni pratiche e giochi i tecnici e gli atleti rossoblu di tutte le categorie, hanno attratto curiosi e si spera anche tanti nuovi appassionati della palla ovale. Bambini e genitori sono stati coinvolti in un momento informativo su cosa è il rugby e su quali sono di fatto i vantaggi e i benefici che apporta a livello motorio e caratteriale nella formazione giovanile.

Lo stand degli Hammers è stato preso gioiosamente d’assalto da bambine e bambini a dimostrazione di come la passione dei tesserati rossoblu sia contagiosa e colorata, ma anche di come quella sensazione di ambiente sportivo pulito nel quale far crescere i propri figli sia qualcosa che si avverte magicamente già dal primo impatto con questo mondo.

Ma per permettere a tutti, ragazzi e genitori, di conoscere sul campo la grande famiglia degli Hammers, da lunedì 10 settembre fino a giovedì 13, la società campobassana dalle 17.30 alle 18.30, ogni pomeriggio, apre le porte della sua casa, ovvero quelle dell’ex Romagnoli di Campobasso, per permettere quattro giorni di prova gratuita in una sorta di Open Day moltiplicato per quattro.

Un’occasione d non perdere per chiunque voglia non solo scoprire il rugby, ma condividere una passione e un percorso di crescita sportivo ed emotivo che grazie agli Hammers già in centinaia di ragazzi hanno scelto in questi anni di coltivare.