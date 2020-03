Emergenza Covid19, l’Unimol chiude le sedi universitarie per ulteriore sanificazione

L’Unimol, in via precauzionale ha disposto per il 12 e 13 marzo la chiusura delle proprie sedi per ulteriori interventi di sanificazione.

A eccezione degli spazi dedicati alla didattica a distanza del II Edificio Polifunzionale di via F. De Sanctis a Campobasso.

Il personale amministrativo garantirà il supporto tecnico-informatico per assicurare la continuità e la fruibilità della didattica a distanza.