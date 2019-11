Il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino sarà ricordato anche a Campobasso

Domani, sabato 9 novembre, sarà celebrato il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino, quello stesso muro che per 28 anni è stato simbolo della Guerra Fredda e della divisione dell’Europa e del mondo. Il 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino è un’occasione per riflettere e capire cosa sta succedendo nel mondo e nella nostra società.

In vista di questa significativa giornata il Parlamento italiano ha proclamato il 9 novembre “Giornata della libertà” contro ogni oppressione e totalitarismo.

Il Comune di Campobasso, con un apposito ordine del giorno discusso in Consiglio comunale lo scorso 12 settembre ed approvato all’unanimità, ha aderito alla “Giornata nazionale di mobilitazione contro tutti i muri” indetta dalla Tavola della pace e dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani in occasione del 30° anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Il Comune ha sensibilizzato le rappresentanze studentesche, gli SPRAR e le associazioni locali operanti sul territorio a dedicare il prossimo sabato 9 novembre alla realizzazione di iniziative di conoscenza, riflessione, dialogo e impegno che proprio partendo dall’anniversario della caduta del Muro di Berlino possano consentire a tutti di riflettere sui valori della libertà, della fraternità, della pace e dei diritti umani.

Nonostante i profondi cambiamenti seguiti a quell’accadimento epocale, altri 62 muri e barriere sono stati, infatti, eretti nel mondo dividendo popoli e nazioni e altri sono ancora in costruzione anche in Europa.

Il Liceo Galanti di Campobasso aderirà all’iniziativa con una serie di attività in programma per sabato mattina in piazza Vittorio Emanuele II, con la partecipazione di tutte le classi dell’istituto e con due classi quinte della scuola primaria Enrico D’Ovidio.