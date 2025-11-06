News dal Molise

Il CIP Molise celebra l’eccellenza sportiva: Donatella Perrella alla Cerimonia dei Collari d’Oro

Photo of Redazione Redazione6 Novembre 2025

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Molise ha presenziato a Roma alla prestigiosa cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al Merito Sportivo, tenutasi lunedì 3 novembre presso la Sala delle Armi del Foro Italico.
A rappresentare la regione e il movimento paralimpico locale è stata la Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella. L’evento ha riunito l’élite dello sport italiano e le massime cariche istituzionali, celebrando un’annata eccezionale di successi per gli atleti azzurri.

La platea e il palco hanno ospitato figure di spicco, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, i Presidenti del CONI e del CIP, Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis, e numerosi Ministri e Presidenti di Federazioni. Presente alla cerimonia anche l’onorevole Elisabetta Lancellotta, delegato Provinciale Isernia del CIP Molise.

“Partecipare alla cerimonia dei Collari d’Oro – ha commentato il Presidente Perrella – è un’emozione che si rinnova e che riempie di orgoglio il nostro intero Comitato. Quella che celebriamo non è solo una lista di medaglie, ma la forza, la resilienza ed il merito di donne e uomini che, con il loro esempio, offrono una straordinaria lezione di vita a tutto il Paese. Il CIP Molise è fiero di far parte di questa eccellenza”.

 

