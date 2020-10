Il Comune di Campobasso e quello di Ferrazzano insieme per ‘La Giornata Nazionale del Camminare’

Anche Campobasso e Ferrazzano, domenica 11 ottobre, saranno protagonisti dell’edizione 2020 de ‘La Giornata Nazionale del Camminare’, con ‘Strada libera tutti!!!’, un evento organizzato congiuntamente dalle due Amministrazioni comunali.

“Si tratterà di una giornata di libera e piena fruizione della strada che da Campobasso conduce a Ferrazzano grazie alla chiusura del traffico che sarà disposta per l’occasione; – ha specificato l’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella – grazie alla collaborazione tra il nostro Comune e quello di Ferrazzano, si potrà fruire, oltre che del percorso pedonale, anche dell’intero bellissimo viale alberato, spettacolare in questo periodo autunnale, per ogni tipo di attività all’aperto e con ogni mezzo, purché non a motore: biciclette, pattini, monopattini, skateboard, ecc.”

“La Giornata Nazionale del Camminare” è una manifestazione nazionale promossa da FederTrek che promuove la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, del mondo dell’associazionismo e delle amministrazioni locali.

Il focus di FederTrek, fin dalla prima edizione, sono state soprattutto le buone pratiche quotidiane, come appunto il camminare, un gesto semplice e naturale determinante nella prospettiva di dare un sostanziale contributo a migliorare la qualità della vita, in particolare in ambito urbano.